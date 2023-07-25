Картинки дня: 12 августа 2023 года, суббота

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт». Аргентинец забил гол на 86-й минуте и сделал счет 4:0. Для Месси это восьмой гол в пяти играх, он забивает в каждом матче