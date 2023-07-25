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12 августа 2023 10:11

Картинки дня: 12 августа 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Международный фестиваль воздушных шаров проходит в Бристоле

Международный фестиваль воздушных шаров проходит в Бристоле

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт». Аргентинец забил гол на 86-й минуте и сделал счет 4:0. Для Месси это восьмой гол в пяти играх, он забивает в каждом матче

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт». Аргентинец забил гол на 86-й минуте и сделал счет 4:0. Для Месси это восьмой гол в пяти играх, он забивает в каждом матче

На острове Мауи в Гавайях произошло одно из крупнейших стихийных бедствий в истории. Пожары начались 8 августа и быстро распространились на территории около 1900 квадратных метров

На острове Мауи в Гавайях произошло одно из крупнейших стихийных бедствий в истории. Пожары начались 8 августа и быстро распространились на территории около 1900 квадратных метров

Рабочая поездка министра обороны Сергея Шойгу на архипелаг Новая Земля

Рабочая поездка министра обороны Сергея Шойгу на архипелаг Новая Земля

Более 3,8 тысяч человек эвакуировали в Норвегии из-за наводнения, вызванного циклоном "Ханс"

Более 3,8 тысяч человек эвакуировали в Норвегии из-за наводнения, вызванного циклоном "Ханс"

Уборка урожая пшеницы в Польше

Уборка урожая пшеницы в Польше

Двойная радуга в новозеландском Окленде

Двойная радуга в новозеландском Окленде

Британские пляжи переполнены на фоне непрекращающейся жары

Британские пляжи переполнены на фоне непрекращающейся жары