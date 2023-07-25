Картинки дня: 12 августа 2023 года, суббота

Международный фестиваль воздушных шаров проходит в Бристоле
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт». Аргентинец забил гол на 86-й минуте и сделал счет 4:0. Для Месси это восьмой гол в пяти играх, он забивает в каждом матче
На острове Мауи в Гавайях произошло одно из крупнейших стихийных бедствий в истории. Пожары начались 8 августа и быстро распространились на территории около 1900 квадратных метров
Рабочая поездка министра обороны Сергея Шойгу на архипелаг Новая Земля
Более 3,8 тысяч человек эвакуировали в Норвегии из-за наводнения, вызванного циклоном "Ханс"
Уборка урожая пшеницы в Польше
Двойная радуга в новозеландском Окленде
Британские пляжи переполнены на фоне непрекращающейся жары