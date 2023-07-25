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13 августа 2023 10:21

Картинки дня: 13 августа 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Метеорный поток Персеид — это ежегодное явление, которое происходит с середины июля по конец августа. В этом году его пик пришелся на 13 августа

Метеорный поток Персеид — это ежегодное явление, которое происходит с середины июля по конец августа. В этом году его пик пришелся на 13 августа

Акция протеста в Сеуле против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС "Фукусима" в океан

Акция протеста в Сеуле против сброса Японией радиоактивных сточных вод с аварийной АЭС "Фукусима" в океан

В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы

В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы

"Лейпциг" впервые в истории выиграл Суперкубок Германии, обыграв "Баварию"

"Лейпциг" впервые в истории выиграл Суперкубок Германии, обыграв "Баварию"

Жаркая погода в Египте

Жаркая погода в Египте

Повседневная жизнь в Донецке

Повседневная жизнь в Донецке

Лодка с мигрантами затонула в проливе Ла-Манш у берегов Франции

Лодка с мигрантами затонула в проливе Ла-Манш у берегов Франции

Последствия наводнения в Приморье

Последствия наводнения в Приморье