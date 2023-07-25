Картинки дня: 13 августа 2023 года, воскресенье

Метеорный поток Персеид — это ежегодное явление, которое происходит с середины июля по конец августа. В этом году его пик пришелся на 13 августа
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