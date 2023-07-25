Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
14 августа 2023 9:31

Картинки дня: 14 августа 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена, который вместо того, чтобы поехать на Гавайи, где полыхают пожары, отправился на отдых в родной Делавэр

Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена, который вместо того, чтобы поехать на Гавайи, где полыхают пожары, отправился на отдых в родной Делавэр

На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна

На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна

Жители Красноярского края наблюдают за метеорным потоком Персеиды

Жители Красноярского края наблюдают за метеорным потоком Персеиды

Мощный снегопад накрыл улицы нескольких городов в Боливии

Мощный снегопад накрыл улицы нескольких городов в Боливии

На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93

На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военные заводы страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военные заводы страны

Минимум один человек погиб, восемь получили ранения в результате теракта в Иране

Минимум один человек погиб, восемь получили ранения в результате теракта в Иране

Экс-президент США Дональд Трамп посетил финальный раунд турнира по гольфу Bedminster Invitational LIV в Бедминстере

Экс-президент США Дональд Трамп посетил финальный раунд турнира по гольфу Bedminster Invitational LIV в Бедминстере

Российский патрульный корабль «Василий Быков» остановил для досмотра сухогруз под флагом Палау в Черном море. Он следовал в украинский порт Измаил. После досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в порт назначения

Российский патрульный корабль «Василий Быков» остановил для досмотра сухогруз под флагом Палау в Черном море. Он следовал в украинский порт Измаил. После досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в порт назначения