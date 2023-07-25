Картинки дня: 14 августа 2023 года, понедельник

Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена, который вместо того, чтобы поехать на Гавайи, где полыхают пожары, отправился на отдых в родной Делавэр
На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна
Жители Красноярского края наблюдают за метеорным потоком Персеиды
Мощный снегопад накрыл улицы нескольких городов в Боливии
На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военные заводы страны
Минимум один человек погиб, восемь получили ранения в результате теракта в Иране
Экс-президент США Дональд Трамп посетил финальный раунд турнира по гольфу Bedminster Invitational LIV в Бедминстере
Российский патрульный корабль «Василий Быков» остановил для досмотра сухогруз под флагом Палау в Черном море. Он следовал в украинский порт Измаил. После досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в порт назначения