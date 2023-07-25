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15 августа 2023 10:24

Картинки дня: 15 августа 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил округ Анбён на востоке страны, пострадавший от тайфуна Ханун

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил округ Анбён на востоке страны, пострадавший от тайфуна Ханун

Железнодорожный мост обрушился из-за проливных дождей на юго-востоке Норвегии

Железнодорожный мост обрушился из-за проливных дождей на юго-востоке Норвегии

В Италии снова проснулся вулкан Этна

В Италии снова проснулся вулкан Этна

Десятки тысяч домов на западе Японии обесточены из-за тайфуна "Лан". Власти отменили более 800 авиарейсов. Выпущены предупреждения о наводнениях и оползнях

Десятки тысяч домов на западе Японии обесточены из-за тайфуна "Лан". Власти отменили более 800 авиарейсов. Выпущены предупреждения о наводнениях и оползнях

В Индии отмечают День независимости

В Индии отмечают День независимости

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Сын короля Таиланда Вачараесорн Вивачаравонгсе вернулся в США после первого за 27 лет жизни за границей визита на родину

Сын короля Таиланда Вачараесорн Вивачаравонгсе вернулся в США после первого за 27 лет жизни за границей визита на родину

Международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся в Подмосковье

Международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся в Подмосковье