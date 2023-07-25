Картинки дня: 15 августа 2023 года, вторник

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил округ Анбён на востоке страны, пострадавший от тайфуна Ханун
Железнодорожный мост обрушился из-за проливных дождей на юго-востоке Норвегии
В Италии снова проснулся вулкан Этна
Десятки тысяч домов на западе Японии обесточены из-за тайфуна "Лан". Власти отменили более 800 авиарейсов. Выпущены предупреждения о наводнениях и оползнях
В Индии отмечают День независимости
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Сын короля Таиланда Вачараесорн Вивачаравонгсе вернулся в США после первого за 27 лет жизни за границей визита на родину
Международный военно-технический форум "Армия-2023" открылся в Подмосковье