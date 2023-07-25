Картинки дня: 16 августа 2023 года, среда

Закат во французском Кале
В Индии отмечают День Независимости
Последствия взрыва газа на заправке в Махачкале
15 августа - вторая годовщина установления контроля над Афганистаном талибами
Сборная Испании стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу
В Киргизии проходит клубный чемпионат мира по кок-бору. Кок-бору это древняя конно-спортивная командная игра. Всадники на лошадях соревнуются в силе и ловкости. Цель – закинуть тушу козла в специальные «ворота» соперника
Торжественные мероприятия в Токио по случаю 78-й годовщины окончания Второй мировой войны
Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21
В Испании более четырех тысяч человек эвакуированы из-за мощного пожара на Канарских островах