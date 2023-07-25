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16 августа 2023 9:39

Картинки дня: 16 августа 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Закат во французском Кале

Закат во французском Кале

В Индии отмечают День Независимости

В Индии отмечают День Независимости

Последствия взрыва газа на заправке в Махачкале

Последствия взрыва газа на заправке в Махачкале

15 августа - вторая годовщина установления контроля над Афганистаном талибами

15 августа - вторая годовщина установления контроля над Афганистаном талибами

Сборная Испании стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу

В Киргизии проходит клубный чемпионат мира по кок-бору. Кок-бору это древняя конно-спортивная командная игра. Всадники на лошадях соревнуются в силе и ловкости. Цель – закинуть тушу козла в специальные «ворота» соперника

В Киргизии проходит клубный чемпионат мира по кок-бору. Кок-бору это древняя конно-спортивная командная игра. Всадники на лошадях соревнуются в силе и ловкости. Цель – закинуть тушу козла в специальные «ворота» соперника

Торжественные мероприятия в Токио по случаю 78-й годовщины окончания Второй мировой войны

Торжественные мероприятия в Токио по случаю 78-й годовщины окончания Второй мировой войны

Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21

Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21

В Испании более четырех тысяч человек эвакуированы из-за мощного пожара на Канарских островах

В Испании более четырех тысяч человек эвакуированы из-за мощного пожара на Канарских островах