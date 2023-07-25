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16 августа 2023 13:48

Вид с высоты птичьего полета на храм Чанчунь в Китае. Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Вид с высоты птичьего полета на храм Чанчунь в Китае. Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Вид с высоты птичьего полета на храм Чанчунь в Китае. Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС