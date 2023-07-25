Картинки дня: 17 августа 2023 года, четверг

Лесной пожар на канарском Тенерифе за сутки охватил 1,8 тысяч гектар. Власти эвакуируют жителей нескольких населённых пунктов, с огнём борются около 270 пожарных. Очаги находятся в труднодоступной местности, что осложняет тушение
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