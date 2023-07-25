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17 августа 2023 9:22

Картинки дня: 17 августа 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Лесной пожар на канарском Тенерифе за сутки охватил 1,8 тысяч гектар. Власти эвакуируют жителей нескольких населённых пунктов, с огнём борются около 270 пожарных. Очаги находятся в труднодоступной местности, что осложняет тушение

Лесной пожар на канарском Тенерифе за сутки охватил 1,8 тысяч гектар. Власти эвакуируют жителей нескольких населённых пунктов, с огнём борются около 270 пожарных. Очаги находятся в труднодоступной местности, что осложняет тушение

Индонезия отмечает День Независимости

Индонезия отмечает День Независимости

Гроза над Шанхаем

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"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" обыграл "Севилью" и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Новые районы Мариуполя

Новые районы Мариуполя

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в американском Цинциннати. Накануне он взял верх над Лоренцо Музетти из Италии

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в американском Цинциннати. Накануне он взял верх над Лоренцо Музетти из Италии

Станция «Луна-25» передала первые фото из космоса

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Лодка с мигрантами подходит к берегам Англии

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Число погибших при пожаре на Мауи выросло до 106

Число погибших при пожаре на Мауи выросло до 106