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18 августа 2023 9:31

Картинки дня: 18 августа 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3)

Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3)

На Канарах природный пожар охватил почти две тысячи гектаров леса

На Канарах природный пожар охватил почти две тысячи гектаров леса

Ночная подсветка Капитолия в Вашингтоне

Ночная подсветка Капитолия в Вашингтоне

В Пекине открылась выставка World Robot Conference 2023

В Пекине открылась выставка World Robot Conference 2023

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по ликвидации ущерба от тайфуна "Канун" в уезде Анбён провинции Канвондо

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по ликвидации ущерба от тайфуна "Канун" в уезде Анбён провинции Канвондо

Предвыборный митинг кандидата в президенты Эквадора Кристиана Зуриты, заменившего убитого Фернандо Вильявисенсио

Предвыборный митинг кандидата в президенты Эквадора Кристиана Зуриты, заменившего убитого Фернандо Вильявисенсио

Минимум 57 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии

Минимум 57 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии

Межпланетная станция "Луна-25" передала первые снимки

Межпланетная станция "Луна-25" передала первые снимки