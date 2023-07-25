Картинки дня: 18 августа 2023 года, пятница

Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3)
На Канарах природный пожар охватил почти две тысячи гектаров леса
Ночная подсветка Капитолия в Вашингтоне
В Пекине открылась выставка World Robot Conference 2023
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по ликвидации ущерба от тайфуна "Канун" в уезде Анбён провинции Канвондо
Предвыборный митинг кандидата в президенты Эквадора Кристиана Зуриты, заменившего убитого Фернандо Вильявисенсио
Минимум 57 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии
Межпланетная станция "Луна-25" передала первые снимки