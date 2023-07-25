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19 августа 2023 8:32

Картинки дня: 19 августа 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Выброшенный на берег кит на пляже Пунта-Эрмоса, Перу

Выброшенный на берег кит на пляже Пунта-Эрмоса, Перу

Женщина выбирает золотую серьгу в ювелирном магазине в старых кварталах Дели

Женщина выбирает золотую серьгу в ювелирном магазине в старых кварталах Дели

Две женщины ждут покупателей в своем салоне на территории рынка, Тайвань

Две женщины ждут покупателей в своем салоне на территории рынка, Тайвань

Командные учения китайской НОАК на Восточном театре военных действий

Командные учения китайской НОАК на Восточном театре военных действий

Трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд

Трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд

Сенегальская деревня оплакивает 60 погибших на лодке с мигрантами у берегов Кабо-Верде

Сенегальская деревня оплакивает 60 погибших на лодке с мигрантами у берегов Кабо-Верде

Кандидат в президенты Сандра Торрес проводит заключительный митинг своей предвыборной кампании в городе Гватемала

Кандидат в президенты Сандра Торрес проводит заключительный митинг своей предвыборной кампании в городе Гватемала

Лесной пожар на Тенерифе, Канарские острова

Лесной пожар на Тенерифе, Канарские острова

Лесной пожар в Канаде угрожает городам, правительство отдает приказы об эвакуации

Лесной пожар в Канаде угрожает городам, правительство отдает приказы об эвакуации