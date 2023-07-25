Картинки дня: 19 августа 2023 года, суббота

Выброшенный на берег кит на пляже Пунта-Эрмоса, Перу
Женщина выбирает золотую серьгу в ювелирном магазине в старых кварталах Дели
Две женщины ждут покупателей в своем салоне на территории рынка, Тайвань
Командные учения китайской НОАК на Восточном театре военных действий
Трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд
Сенегальская деревня оплакивает 60 погибших на лодке с мигрантами у берегов Кабо-Верде
Кандидат в президенты Сандра Торрес проводит заключительный митинг своей предвыборной кампании в городе Гватемала
Лесной пожар на Тенерифе, Канарские острова
Лесной пожар в Канаде угрожает городам, правительство отдает приказы об эвакуации