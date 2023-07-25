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20 августа 2023 16:07

Картинки дня: 19 августа 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Смешанная эстафета 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште, Венгрия

Смешанная эстафета 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште, Венгрия

Члены эзотерического общества исполняют ритуальный танец на горе Рила в Болгарии

Члены эзотерического общества исполняют ритуальный танец на горе Рила в Болгарии

Фанаты дортмундской «Боруссии» перед домашним матчем против «Кельна»

Фанаты дортмундской «Боруссии» перед домашним матчем против «Кельна»

Люди отдыхают на реке Шусвап в Канаде несмотря на то, что дым от лесных пожаров заполняет долину Эндерби

Люди отдыхают на реке Шусвап в Канаде несмотря на то, что дым от лесных пожаров заполняет долину Эндерби

Сторонники правящей партии президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на митинге в Шуругви, провинция Мидлендс

Сторонники правящей партии президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на митинге в Шуругви, провинция Мидлендс

Житель деревни Бенихос на острове Тенерифе, Испания спасает своего ослика от лесного пожара

Житель деревни Бенихос на острове Тенерифе, Испания спасает своего ослика от лесного пожара

Спасатели на полуострове Лонг-Бич в Калифорнии готовятся к приходу урагана Хилари

Спасатели на полуострове Лонг-Бич в Калифорнии готовятся к приходу урагана Хилари

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал обстановку с лесными пожарами самой сложной в регионе за последние 40 лет

Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал обстановку с лесными пожарами самой сложной в регионе за последние 40 лет

Медведь бредет по дороге возле поселка Энтерпрайз в Канаде после лесных пожаров

Медведь бредет по дороге возле поселка Энтерпрайз в Канаде после лесных пожаров