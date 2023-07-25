Картинки дня: 19 августа 2023 года, воскресенье

Смешанная эстафета 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште, Венгрия
Члены эзотерического общества исполняют ритуальный танец на горе Рила в Болгарии
Фанаты дортмундской «Боруссии» перед домашним матчем против «Кельна»
Люди отдыхают на реке Шусвап в Канаде несмотря на то, что дым от лесных пожаров заполняет долину Эндерби
Сторонники правящей партии президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на митинге в Шуругви, провинция Мидлендс
Житель деревни Бенихос на острове Тенерифе, Испания спасает своего ослика от лесного пожара
Спасатели на полуострове Лонг-Бич в Калифорнии готовятся к приходу урагана Хилари
Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал обстановку с лесными пожарами самой сложной в регионе за последние 40 лет
Медведь бредет по дороге возле поселка Энтерпрайз в Канаде после лесных пожаров