Картинки дня: 21 августа 2023 года, понедельник

Бездомная женщина молится на улице перед пришествием урагана "Хилари".
В Эквадоре открылись избирательные участки выборов президента страны.
Эмоции победительницы после финиша на беговой дорожке чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште.
Фотосессия интернационального экипажа космического корабля SpaceX Dragon.
Президент Турции Реджеп Эрдоган на трибуне чемпионата мира по легкой атлетике.
Лесные пожары на испанском острове Тенерифе.
Футболистки сборной Испании стали чемпионами мира по футболу.