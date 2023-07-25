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21 августа 2023 5:54

Картинки дня: 21 августа 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Бездомная женщина молится на улице перед пришествием урагана "Хилари".

Бездомная женщина молится на улице перед пришествием урагана "Хилари".

В Эквадоре открылись избирательные участки выборов президента страны.

В Эквадоре открылись избирательные участки выборов президента страны.

Эмоции победительницы после финиша на беговой дорожке чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште.

Эмоции победительницы после финиша на беговой дорожке чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште.

Фотосессия интернационального экипажа космического корабля SpaceX Dragon.

Фотосессия интернационального экипажа космического корабля SpaceX Dragon.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на трибуне чемпионата мира по легкой атлетике.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на трибуне чемпионата мира по легкой атлетике.

Лесные пожары на испанском острове Тенерифе.

Лесные пожары на испанском острове Тенерифе.

Футболистки сборной Испании стали чемпионами мира по футболу.

Футболистки сборной Испании стали чемпионами мира по футболу.