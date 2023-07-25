Картинки дня: 22 августа 2023 года, вторник

Италию вновь накрыла волна жаркой погоды.
В палестинской Газе открылось первое котокафе.
Уличная агитация к выборам президента Зимбабве в столице страны.
Новак Джокович празднует победу на теннисном турнире в Мейсоне, США.
На западное побережье США обрушился ураган "Хилари".
Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крейсером ракеты.
Спасатели на месте аварии с участием автобуса фанатов футбольного клуба "Коринтианс" в Бразилии.
Финиш забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.