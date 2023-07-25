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22 августа 2023 5:26

Картинки дня: 22 августа 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Италию вновь накрыла волна жаркой погоды.

Италию вновь накрыла волна жаркой погоды.

В палестинской Газе открылось первое котокафе.

В палестинской Газе открылось первое котокафе.

Уличная агитация к выборам президента Зимбабве в столице страны.

Уличная агитация к выборам президента Зимбабве в столице страны.

Новак Джокович празднует победу на теннисном турнире в Мейсоне, США.

Новак Джокович празднует победу на теннисном турнире в Мейсоне, США.

На западное побережье США обрушился ураган "Хилари".

На западное побережье США обрушился ураган "Хилари".

Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крейсером ракеты.

Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крейсером ракеты.

Спасатели на месте аварии с участием автобуса фанатов футбольного клуба "Коринтианс" в Бразилии.

Спасатели на месте аварии с участием автобуса фанатов футбольного клуба "Коринтианс" в Бразилии.

Финиш забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Финиш забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.