Картинки дня: 23 августа 2023 года, среда

Власти испанского города Ронда закрывают одну из центральных улиц полотном от солнечного пекла.
Затянувшаяся засуха растрескала почву в Сирии.
Лесные пожары в предместьях Афин, Греция.
В Севастополе отметили День Государственного флага России.
В Индии отпраздновали выход на лунную орбиту станции "Чандраян - 3".
Учения армейских частей Южной Кореи в подземке Сеула.
Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от лесных пожаров районы Гавайских островов.
Ким Чен Ын ознакомился с последствиями наводнения на рисовых полях в уезде Ончхон.