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23 августа 2023 6:33

Картинки дня: 23 августа 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Власти испанского города Ронда закрывают одну из центральных улиц полотном от солнечного пекла.

Власти испанского города Ронда закрывают одну из центральных улиц полотном от солнечного пекла.

Затянувшаяся засуха растрескала почву в Сирии.

Затянувшаяся засуха растрескала почву в Сирии.

Лесные пожары в предместьях Афин, Греция.

Лесные пожары в предместьях Афин, Греция.

В Севастополе отметили День Государственного флага России.

В Севастополе отметили День Государственного флага России.

В Индии отпраздновали выход на лунную орбиту станции "Чандраян - 3".

В Индии отпраздновали выход на лунную орбиту станции "Чандраян - 3".

Учения армейских частей Южной Кореи в подземке Сеула.

Учения армейских частей Южной Кореи в подземке Сеула.

Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от лесных пожаров районы Гавайских островов.

Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от лесных пожаров районы Гавайских островов.

Ким Чен Ын ознакомился с последствиями наводнения на рисовых полях в уезде Ончхон.

Ким Чен Ын ознакомился с последствиями наводнения на рисовых полях в уезде Ончхон.