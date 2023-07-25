Картинки дня: 24 августа 2023 года, четверг

Выступление цирковых артистов на шоу в Иордании.
Последствия украинских обстрелов жилого района Донецка.
Альпинисты у вершины горы Монблан во французских Альпах.
Пума и её детеныш-альбинос в зоопарке столицы Никарагуа.
Тушение лесных пожаров в окрестностях Афин.
Протест против планов японских властей сбросить в океан воду с АЭС Фукусима в Сеуле.
Перед стартом спринтерского забега на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.
Полицейские выстроились в одном из кварталов аргентинского города Барилоче, где только что был разграблен местный супермаркет.