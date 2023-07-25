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24 августа 2023 6:16

Картинки дня: 24 августа 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Выступление цирковых артистов на шоу в Иордании.

Выступление цирковых артистов на шоу в Иордании.

Последствия украинских обстрелов жилого района Донецка.

Последствия украинских обстрелов жилого района Донецка.

Альпинисты у вершины горы Монблан во французских Альпах.

Альпинисты у вершины горы Монблан во французских Альпах.

Пума и её детеныш-альбинос в зоопарке столицы Никарагуа.

Пума и её детеныш-альбинос в зоопарке столицы Никарагуа.

Тушение лесных пожаров в окрестностях Афин.

Тушение лесных пожаров в окрестностях Афин.

Протест против планов японских властей сбросить в океан воду с АЭС Фукусима в Сеуле.

Протест против планов японских властей сбросить в океан воду с АЭС Фукусима в Сеуле.

Перед стартом спринтерского забега на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Перед стартом спринтерского забега на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Полицейские выстроились в одном из кварталов аргентинского города Барилоче, где только что был разграблен местный супермаркет.

Полицейские выстроились в одном из кварталов аргентинского города Барилоче, где только что был разграблен местный супермаркет.