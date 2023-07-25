Картинки дня: 25 августа 2023 года, пятница

Предложение руки и сердца на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.
Мастер наносит набросок татуировки в честь успешной миссии лунной станции "Чандраяна 3",Индия.
Суматранские тигры отдыхают на траве зоопарка Лондона.
Огонь лесного пожара в предместьях Афин.
Презентация протеза руки, напечатанного на 3d-принтере, на выставке в Майнце, Германия.
Работа криминалистов на месте крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.
Протест против сброса в океан радиоактивной воды с АЭС Фукусима в Корее.
Работа гримера на первых дебатах республиканской партии США к выборам 2024 года.
Очередь на выборах президента в Зимбабве.