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25 августа 2023 5:53

Картинки дня: 25 августа 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Предложение руки и сердца на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Предложение руки и сердца на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Мастер наносит набросок татуировки в честь успешной миссии лунной станции "Чандраяна 3",Индия.

Мастер наносит набросок татуировки в честь успешной миссии лунной станции "Чандраяна 3",Индия.

Суматранские тигры отдыхают на траве зоопарка Лондона.

Суматранские тигры отдыхают на траве зоопарка Лондона.

Огонь лесного пожара в предместьях Афин.

Огонь лесного пожара в предместьях Афин.

Презентация протеза руки, напечатанного на 3d-принтере, на выставке в Майнце, Германия.

Презентация протеза руки, напечатанного на 3d-принтере, на выставке в Майнце, Германия.

Работа криминалистов на месте крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

Работа криминалистов на месте крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

Протест против сброса в океан радиоактивной воды с АЭС Фукусима в Корее.

Протест против сброса в океан радиоактивной воды с АЭС Фукусима в Корее.

Работа гримера на первых дебатах республиканской партии США к выборам 2024 года.

Работа гримера на первых дебатах республиканской партии США к выборам 2024 года.

Очередь на выборах президента в Зимбабве.

Очередь на выборах президента в Зимбабве.