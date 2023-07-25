Картинки дня: 26 августа 2023 года, суббота

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов
В Италии жара достигла рекордного уровня
Королева Дании Маргрете II открыла Музей журнальной иллюстрации в Орхусе
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Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма
В Финляндии прошел финал чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре
Состоялся запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым к МКС
Русская Барди Татьяна Тузова в своем доме в Красногорске
В Канаде наблюдается самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. На прошлой неделе свои дома вынуждены были покинуть более 50 тысяч человек