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26 августа 2023 9:56

Картинки дня: 26 августа 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов

В Италии жара достигла рекордного уровня

В Италии жара достигла рекордного уровня

Королева Дании Маргрете II открыла Музей журнальной иллюстрации в Орхусе

Королева Дании Маргрете II открыла Музей журнальной иллюстрации в Орхусе

Партия китайских автомобилей в порту Владивостока

Партия китайских автомобилей в порту Владивостока

Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма

Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма

В Финляндии прошел финал чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре

В Финляндии прошел финал чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре

Состоялся запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым к МКС

Состоялся запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым к МКС

Русская Барди Татьяна Тузова в своем доме в Красногорске

Русская Барди Татьяна Тузова в своем доме в Красногорске

В Канаде наблюдается самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. На прошлой неделе свои дома вынуждены были покинуть более 50 тысяч человек

В Канаде наблюдается самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. На прошлой неделе свои дома вынуждены были покинуть более 50 тысяч человек