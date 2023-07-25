Картинки дня: 27 августа 2023 года, воскресенье

В Израиле прошли массовые акции протеста против политики израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху
Под Бухарестом из-за серии взрывов на АЗС один человек погиб, 46 пострадали
SpaceX успешно запустила с Космического центра имени Кеннеди во Флориде корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту
Индийская столица готовится к саммиту G-20
Мужской марафон на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште
В лондонском Ноттинг-Хилле прошел карнавал — самый большой праздник карибской культуры во всей Великобритании
Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма
В Италии жара достигла рекордного уровня. Министерство здравоохранения страны объявило наивысший уровень погодной опасности в 19 городах