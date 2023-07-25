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27 августа 2023 8:27

Картинки дня: 27 августа 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Израиле прошли массовые акции протеста против политики израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху

В Израиле прошли массовые акции протеста против политики израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Под Бухарестом из-за серии взрывов на АЗС один человек погиб, 46 пострадали

Под Бухарестом из-за серии взрывов на АЗС один человек погиб, 46 пострадали

SpaceX успешно запустила с Космического центра имени Кеннеди во Флориде корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту

SpaceX успешно запустила с Космического центра имени Кеннеди во Флориде корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту

Индийская столица готовится к саммиту G-20

Индийская столица готовится к саммиту G-20

Мужской марафон на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште

Мужской марафон на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште

В лондонском Ноттинг-Хилле прошел карнавал — самый большой праздник карибской культуры во всей Великобритании

В лондонском Ноттинг-Хилле прошел карнавал — самый большой праздник карибской культуры во всей Великобритании

Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма

Не менее пяти человек погибли в американском штате Мичиган во время шторма

В Италии жара достигла рекордного уровня. Министерство здравоохранения страны объявило наивысший уровень погодной опасности в 19 городах

В Италии жара достигла рекордного уровня. Министерство здравоохранения страны объявило наивысший уровень погодной опасности в 19 городах