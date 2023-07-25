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27 августа 2023 10:02

Летний фестиваль СберМаркета «Лето открытий» в парке Музеон в Москве

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Летний фестиваль СберМаркета «Лето открытий» в парке Музеон в Москве

Летний фестиваль СберМаркета «Лето открытий» в парке Музеон в Москве