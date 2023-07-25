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28 августа 2023 9:33

Картинки дня: 28 августа 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Аргентинский игрок "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в своем дебютном матче в MLS

Аргентинский игрок "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в своем дебютном матче в MLS

Акция протеста в Триполи из-за встречи главы МИД страны с израильским коллегой

Акция протеста в Триполи из-за встречи главы МИД страны с израильским коллегой

Пожары на Сицилии привели к превышению допустимой нормы вредных веществ в воздухе в 35 раз

Пожары на Сицилии привели к превышению допустимой нормы вредных веществ в воздухе в 35 раз

Запуск ракеты-носителя с первым японским модулем для посадки на Луну отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя с первым японским модулем для посадки на Луну отложили из-за погоды

Президент США Джо Байден посетил католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтаун в Вашингтоне

Президент США Джо Байден посетил католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтаун в Вашингтоне

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Воскресная полуденная молитва Angelus Папы Римского Франциска в Ватикане

Воскресная полуденная молитва Angelus Папы Римского Франциска в Ватикане

Ежегодный карнавал прошел в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Ежегодный карнавал прошел в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Во Флориде в результате стрельбы в магазине Dollar General погибли три человека

Во Флориде в результате стрельбы в магазине Dollar General погибли три человека