Картинки дня: 28 августа 2023 года, понедельник

Аргентинский игрок "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в своем дебютном матче в MLS
Акция протеста в Триполи из-за встречи главы МИД страны с израильским коллегой
Пожары на Сицилии привели к превышению допустимой нормы вредных веществ в воздухе в 35 раз
Запуск ракеты-носителя с первым японским модулем для посадки на Луну отложили из-за погоды
Президент США Джо Байден посетил католическую церковь Святой Троицы в районе Джорджтаун в Вашингтоне
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Воскресная полуденная молитва Angelus Папы Римского Франциска в Ватикане
Ежегодный карнавал прошел в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Во Флориде в результате стрельбы в магазине Dollar General погибли три человека