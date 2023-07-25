Картинки дня: 29 августа 2023 года, вторник

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл
На Сицилии продолжают бушевать лесные пожары
Четыре мигранта погибли и 18 спасены c затонувшей лодки у берегов греческого острова Лесбос
Ежегодный футбольный матч на реке Уиндраш в Англии
В Евпатории продолжается пляжный сезон
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю Дня ВМС
Тропический шторм "Идалия" приближается к западной части Кубы
Роберто Манчини представлен в качестве главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу
В Британии произошел масштабный сбой в работе систем управления воздушным движением