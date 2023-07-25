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29 августа 2023 9:27

Картинки дня: 29 августа 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

На Сицилии продолжают бушевать лесные пожары

На Сицилии продолжают бушевать лесные пожары

Четыре мигранта погибли и 18 спасены c затонувшей лодки у берегов греческого острова Лесбос

Четыре мигранта погибли и 18 спасены c затонувшей лодки у берегов греческого острова Лесбос

Ежегодный футбольный матч на реке Уиндраш в Англии

Ежегодный футбольный матч на реке Уиндраш в Англии

В Евпатории продолжается пляжный сезон

В Евпатории продолжается пляжный сезон

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю Дня ВМС

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю Дня ВМС

Тропический шторм "Идалия" приближается к западной части Кубы

Тропический шторм "Идалия" приближается к западной части Кубы

Роберто Манчини представлен в качестве главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу

Роберто Манчини представлен в качестве главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу

В Британии произошел масштабный сбой в работе систем управления воздушным движением

В Британии произошел масштабный сбой в работе систем управления воздушным движением