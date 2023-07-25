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30 августа 2023 8:26

Картинки дня: 30 августа 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Фотосессия актрисы Катерины Мурино в преддверии 80-го Венецианского кинофестиваля

Фотосессия актрисы Катерины Мурино в преддверии 80-го Венецианского кинофестиваля

"Голубая луна" над Колорадо

"Голубая луна" над Колорадо

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира US Open

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира US Open

Проливные ливни привели к наводнениям и оползням на юге Австрии

Проливные ливни привели к наводнениям и оползням на юге Австрии

Повседневная жизнь в Ялте

Повседневная жизнь в Ялте

Еженедельная аудиенция Папы Римского в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского в Ватикане

Сёрфинг в Калифорнии

Сёрфинг в Калифорнии

Последствия лесных пожаров в Греции

Последствия лесных пожаров в Греции

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности