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31 августа 2023 11:11

Картинки дня: 31 августа 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
По меньшей мере один человек погиб во Флориде из-за урагана "Идалия"

По меньшей мере один человек погиб во Флориде из-за урагана "Идалия"

Полная Луна над Афинами

Полная Луна над Афинами

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Фото Московского зоопарка В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Фото Московского зоопарка В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

Тимати купил рестораны Domino's Pizza в России

Тимати купил рестораны Domino's Pizza в России

Ежегодный фестиваль "Томатина" состоялся в Испании

Ежегодный фестиваль "Томатина" состоялся в Испании

Национальный день Малайзии празднуют в Путраджае

Национальный день Малайзии празднуют в Путраджае

Не менее 63 человек погибли при пожаре в жилом доме в центре Йоханнесбурга

Не менее 63 человек погибли при пожаре в жилом доме в центре Йоханнесбурга

Радуга у побережья Хорватии

Радуга у побережья Хорватии