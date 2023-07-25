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1 сентября 2023 5:57

Картинки дня: 1 сентября 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Всадник наблюдает за суперлунием с горы Морган в Испании.

Всадник наблюдает за суперлунием с горы Морган в Испании.

Танцоры из группы BANDALOOP исполнили танец на вертикальной стене собора Святого Павла в Лондоне.

Танцоры из группы BANDALOOP исполнили танец на вертикальной стене собора Святого Павла в Лондоне.

Полицейские остановили автомобиль, перевозивший быка, в Норфолке, штат Небраска, США.

Полицейские остановили автомобиль, перевозивший быка, в Норфолке, штат Небраска, США.

Шиитские паломники молятся в храме имама Мусы аль-Кадима в Багдаде (Ирак).

Шиитские паломники молятся в храме имама Мусы аль-Кадима в Багдаде (Ирак).

Бег с препятствиями на 3000 м среди женщин во время Бриллиантовой лиги в Швейцарии.

Бег с препятствиями на 3000 м среди женщин во время Бриллиантовой лиги в Швейцарии.

В Малайзии отмечают праздник Голодных духов, который чтит предков и умиротворяет блуждающих духов.

В Малайзии отмечают праздник Голодных духов, который чтит предков и умиротворяет блуждающих духов.

Андрей Рублев победил французского теннисиста Гаэлема Монфиса в четвертый день Открытого чемпионата США по теннису.

Андрей Рублев победил французского теннисиста Гаэлема Монфиса в четвертый день Открытого чемпионата США по теннису.

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Монголию.

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Монголию.

К побережью Японии приближается тайфун Хайкуи.

К побережью Японии приближается тайфун Хайкуи.