Картинки дня: 1 сентября 2023 года, пятница

Всадник наблюдает за суперлунием с горы Морган в Испании.
Танцоры из группы BANDALOOP исполнили танец на вертикальной стене собора Святого Павла в Лондоне.
Полицейские остановили автомобиль, перевозивший быка, в Норфолке, штат Небраска, США.
Шиитские паломники молятся в храме имама Мусы аль-Кадима в Багдаде (Ирак).
Бег с препятствиями на 3000 м среди женщин во время Бриллиантовой лиги в Швейцарии.
В Малайзии отмечают праздник Голодных духов, который чтит предков и умиротворяет блуждающих духов.
Андрей Рублев победил французского теннисиста Гаэлема Монфиса в четвертый день Открытого чемпионата США по теннису.
Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Монголию.
К побережью Японии приближается тайфун Хайкуи.