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2 сентября 2023 14:36

Картинки дня: 2 сентября 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Собака сбежала от ведущей 80-го Венецианского кинофестиваля Катерины Мурино

Собака сбежала от ведущей 80-го Венецианского кинофестиваля Катерины Мурино

Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1 с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе

Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1 с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе

Cупертайфун Саола надвигается на Гонконг

Cупертайфун Саола надвигается на Гонконг

Бывший теннисист Андре Агасси участвует в мероприятии Mexico Siglo XXI благотворительного фонда Telmex в Мехико

Бывший теннисист Андре Агасси участвует в мероприятии Mexico Siglo XXI благотворительного фонда Telmex в Мехико

Лесной пожар в национальном парке Дадия в регионе Эврос, Греция

Лесной пожар в национальном парке Дадия в регионе Эврос, Греция

Фестиваль музыки и изобразительного искусства INOTA на заброшенной теплоэлектростанции в Варпалоте, Венгрия

Фестиваль музыки и изобразительного искусства INOTA на заброшенной теплоэлектростанции в Варпалоте, Венгрия

Папа Франциск с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом во время апостольского визита в Улан-Батор

Папа Франциск с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом во время апостольского визита в Улан-Батор

Первый пробный запуск туристического «Поезда Майя» в Мексике

Первый пробный запуск туристического «Поезда Майя» в Мексике

Президент Джо Байден готовится выступить с докладом о показателях занятости в США в Розовом саду Белого дома

Президент Джо Байден готовится выступить с докладом о показателях занятости в США в Розовом саду Белого дома