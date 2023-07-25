Картинки дня: 2 сентября 2023 года, суббота

Собака сбежала от ведущей 80-го Венецианского кинофестиваля Катерины Мурино
Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1 с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе
Cупертайфун Саола надвигается на Гонконг
Бывший теннисист Андре Агасси участвует в мероприятии Mexico Siglo XXI благотворительного фонда Telmex в Мехико
Лесной пожар в национальном парке Дадия в регионе Эврос, Греция
Фестиваль музыки и изобразительного искусства INOTA на заброшенной теплоэлектростанции в Варпалоте, Венгрия
Папа Франциск с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом во время апостольского визита в Улан-Батор
Первый пробный запуск туристического «Поезда Майя» в Мексике
Президент Джо Байден готовится выступить с докладом о показателях занятости в США в Розовом саду Белого дома