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3 сентября 2023 9:13

Картинки дня: 3 сентября 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Фанаты Гарри Поттера отметили День возвращения в Хогвартс на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне

Фанаты Гарри Поттера отметили День возвращения в Хогвартс на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне

Отец и сын наблюдают, как лесной пожар подбирается к деревне Лефкими в греческом Эвросе

Отец и сын наблюдают, как лесной пожар подбирается к деревне Лефкими в греческом Эвросе

Модель Евгения Сильва на 80-м Венецианском кинофестивале посетила конкурсную премьеру фильма «Бедняги»

Модель Евгения Сильва на 80-м Венецианском кинофестивале посетила конкурсную премьеру фильма «Бедняги»

Нигерийцы собрались у штаба французской армии в Ниамее, чтобы требовать ее ухода из страны

Нигерийцы собрались у штаба французской армии в Ниамее, чтобы требовать ее ухода из страны

Певец Джастин Бибер, его жена Хейли и игрок НБА Джимми Батлер посетили Открытый чемпионат США по теннису

Певец Джастин Бибер, его жена Хейли и игрок НБА Джимми Батлер посетили Открытый чемпионат США по теннису

Во время апостольского визита в Улан-Баторе Папа Римский встретился с настоятелем буддийского монастыря Гандантэгченлин

Во время апостольского визита в Улан-Баторе Папа Римский встретился с настоятелем буддийского монастыря Гандантэгченлин

На 80-м Венецианском кинофестивале актер Тони Люн Чиу-Вай получил «Золотого льва» за жизненные достижения

На 80-м Венецианском кинофестивале актер Тони Люн Чиу-Вай получил «Золотого льва» за жизненные достижения

В Тель-Авиве продолжаются протесты против реформы судебной системы Израиля

В Тель-Авиве продолжаются протесты против реформы судебной системы Израиля

В Сямыне (Китай) на стадионе «Эгрет» прошел 12-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023

В Сямыне (Китай) на стадионе «Эгрет» прошел 12-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023