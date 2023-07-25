Картинки дня: 3 сентября 2023 года, воскресенье

Фанаты Гарри Поттера отметили День возвращения в Хогвартс на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне
Отец и сын наблюдают, как лесной пожар подбирается к деревне Лефкими в греческом Эвросе
Модель Евгения Сильва на 80-м Венецианском кинофестивале посетила конкурсную премьеру фильма «Бедняги»
Нигерийцы собрались у штаба французской армии в Ниамее, чтобы требовать ее ухода из страны
Певец Джастин Бибер, его жена Хейли и игрок НБА Джимми Батлер посетили Открытый чемпионат США по теннису
Во время апостольского визита в Улан-Баторе Папа Римский встретился с настоятелем буддийского монастыря Гандантэгченлин
На 80-м Венецианском кинофестивале актер Тони Люн Чиу-Вай получил «Золотого льва» за жизненные достижения
В Тель-Авиве продолжаются протесты против реформы судебной системы Израиля
В Сямыне (Китай) на стадионе «Эгрет» прошел 12-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023