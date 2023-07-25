Картинки дня: 4 сентября 2023 года, понедельник

Соревнования по легкой атлетике Istaf на Олимпийском стадионе в Берлине.
Мужская сборная США потерпела поражение от команды Литвы в матче заключительного тура второго группового этапа Кубка мира по баскетболу.
Перед стартом гран-при Италии класса автогонок Формула-1.
Туристка фотографируется на набережной Санкт-Петербурга.
Президент США Джо Байден посетил районы Флориды, пострадавшие от тайфуна.
Мощные ливни испортили масштабный фестиваль Burning man в американском штате Невада.
Последствия пожара в трущобах Йоханесбурга, ЮАР.
Папа римский Франциск совершил визит в Монголию.