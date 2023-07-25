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4 сентября 2023 5:39

Картинки дня: 4 сентября 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Соревнования по легкой атлетике Istaf на Олимпийском стадионе в Берлине.

Соревнования по легкой атлетике Istaf на Олимпийском стадионе в Берлине.

Мужская сборная США потерпела поражение от команды Литвы в матче заключительного тура второго группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Мужская сборная США потерпела поражение от команды Литвы в матче заключительного тура второго группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Перед стартом гран-при Италии класса автогонок Формула-1.

Перед стартом гран-при Италии класса автогонок Формула-1.

Туристка фотографируется на набережной Санкт-Петербурга.

Туристка фотографируется на набережной Санкт-Петербурга.

Президент США Джо Байден посетил районы Флориды, пострадавшие от тайфуна.

Президент США Джо Байден посетил районы Флориды, пострадавшие от тайфуна.

Мощные ливни испортили масштабный фестиваль Burning man в американском штате Невада.

Мощные ливни испортили масштабный фестиваль Burning man в американском штате Невада.

Последствия пожара в трущобах Йоханесбурга, ЮАР.

Последствия пожара в трущобах Йоханесбурга, ЮАР.

Папа римский Франциск совершил визит в Монголию.

Папа римский Франциск совершил визит в Монголию.