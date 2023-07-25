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5 сентября 2023 6:36

Картинки дня: 5 сентября 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Присяга Бриса Нгемы, лидера военного переворота в Габоне.

Присяга Бриса Нгемы, лидера военного переворота в Габоне.

Из-за мощных ливней в Испании обрушился один из мостов города Альдеа дель Фресно.

Из-за мощных ливней в Испании обрушился один из мостов города Альдеа дель Фресно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предстал перед публикой с повязкой на глазу. Накануне политик получил травму лица во время пробежки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предстал перед публикой с повязкой на глазу. Накануне политик получил травму лица во время пробежки.

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Ученицы в гриме индуистской богини Кали во время религиозного фестиваля в Мумбаи.

Ученицы в гриме индуистской богини Кали во время религиозного фестиваля в Мумбаи.

Разлетевшаяся бита во время игры МЛБ в Милуоки.

Разлетевшаяся бита во время игры МЛБ в Милуоки.

Болельщики наблюдают за Лионелем Месси во время игры его команды Интер (Майами).

Болельщики наблюдают за Лионелем Месси во время игры его команды Интер (Майами).

Похороны жертв пожара в трущобах Йоханнесбурга, ЮАР.

Похороны жертв пожара в трущобах Йоханнесбурга, ЮАР.