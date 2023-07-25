Картинки дня: 5 сентября 2023 года, вторник

Присяга Бриса Нгемы, лидера военного переворота в Габоне.
Из-за мощных ливней в Испании обрушился один из мостов города Альдеа дель Фресно.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предстал перед публикой с повязкой на глазу. Накануне политик получил травму лица во время пробежки.
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Ученицы в гриме индуистской богини Кали во время религиозного фестиваля в Мумбаи.
Разлетевшаяся бита во время игры МЛБ в Милуоки.
Болельщики наблюдают за Лионелем Месси во время игры его команды Интер (Майами).
Похороны жертв пожара в трущобах Йоханнесбурга, ЮАР.