Картинки дня: 6 сентября 2023 года, среда

Новак Джокович отбивает мяч во время поединка Открытого чемпионата США по теннису.
Экоактивист держит в руках плакат "вечеринка окончена" во время работы международного автосалона в Мюнхене.
Торжественное фото по случаю присяги нового кабинета министров Таиланда.
Последствия обстрела украинской артиллерией жилых районов Донецка.
Вереница автомобилей покидает место проведения фестиваля Burningглавы Испанской федерации футбола, кот Man 2023 в американской Неваде.
Уличный рисунок со скандальным поцелуем главы Испанской федерации футбола в Барселоне. Чиновник бесцеремонно расцеловал футболистку во время награждения золотыми медалями чемпионата мира по женскому футболу в Австралии.
Стильный женский аксессуар на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
В Сеуле учителя вышли на улицы, требуя реформы сферы образования Кореи.