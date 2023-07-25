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6 сентября 2023 6:54

Картинки дня: 6 сентября 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Новак Джокович отбивает мяч во время поединка Открытого чемпионата США по теннису.

Новак Джокович отбивает мяч во время поединка Открытого чемпионата США по теннису.

Экоактивист держит в руках плакат "вечеринка окончена" во время работы международного автосалона в Мюнхене.

Экоактивист держит в руках плакат "вечеринка окончена" во время работы международного автосалона в Мюнхене.

Торжественное фото по случаю присяги нового кабинета министров Таиланда.

Торжественное фото по случаю присяги нового кабинета министров Таиланда.

Последствия обстрела украинской артиллерией жилых районов Донецка.

Последствия обстрела украинской артиллерией жилых районов Донецка.

Вереница автомобилей покидает место проведения фестиваля Burningглавы Испанской федерации футбола, кот Man 2023 в американской Неваде.

Вереница автомобилей покидает место проведения фестиваля Burningглавы Испанской федерации футбола, кот Man 2023 в американской Неваде.

Уличный рисунок со скандальным поцелуем главы Испанской федерации футбола в Барселоне. Чиновник бесцеремонно расцеловал футболистку во время награждения золотыми медалями чемпионата мира по женскому футболу в Австралии.

Уличный рисунок со скандальным поцелуем главы Испанской федерации футбола в Барселоне. Чиновник бесцеремонно расцеловал футболистку во время награждения золотыми медалями чемпионата мира по женскому футболу в Австралии.

Стильный женский аксессуар на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Стильный женский аксессуар на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

В Сеуле учителя вышли на улицы, требуя реформы сферы образования Кореи.

В Сеуле учителя вышли на улицы, требуя реформы сферы образования Кореи.