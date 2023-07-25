Картинки дня: 7 сентября 2023 года, четверг

Девочки в нарядах индуистских богинь перед началом религиозного фестиваля в Бангладеш.
Эмоции игрока сборной Словении по баскетболу после проигрыша канадцам на Кубке мира по баскетболу.
Мужчина обнимает сына, доставленного спасателями в греческом городе Ларисса, пострадавшем от тайфуна "Даниель".
Туристы любуются видами Нью-Йорка на одной из смотровых площадок города.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на парламентском мероприятии в Берлине.
В столице Кении начался всеафриканский саммит по проблематике глобального потепления.
Снимок поврежденного участка Великой китайской стены в провинции Шаньси.
Похороны израильского солдата, зарезанного палестинцем.
Игрок появляется на поле перед началом матча по крикету Англия - Новая Зеландия в Бирмингеме.