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7 сентября 2023 7:51

Картинки дня: 7 сентября 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Девочки в нарядах индуистских богинь перед началом религиозного фестиваля в Бангладеш.

Девочки в нарядах индуистских богинь перед началом религиозного фестиваля в Бангладеш.

Эмоции игрока сборной Словении по баскетболу после проигрыша канадцам на Кубке мира по баскетболу.

Эмоции игрока сборной Словении по баскетболу после проигрыша канадцам на Кубке мира по баскетболу.

Мужчина обнимает сына, доставленного спасателями в греческом городе Ларисса, пострадавшем от тайфуна "Даниель".

Мужчина обнимает сына, доставленного спасателями в греческом городе Ларисса, пострадавшем от тайфуна "Даниель".

Туристы любуются видами Нью-Йорка на одной из смотровых площадок города.

Туристы любуются видами Нью-Йорка на одной из смотровых площадок города.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на парламентском мероприятии в Берлине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на парламентском мероприятии в Берлине.

В столице Кении начался всеафриканский саммит по проблематике глобального потепления.

В столице Кении начался всеафриканский саммит по проблематике глобального потепления.

Снимок поврежденного участка Великой китайской стены в провинции Шаньси.

Снимок поврежденного участка Великой китайской стены в провинции Шаньси.

Похороны израильского солдата, зарезанного палестинцем.

Похороны израильского солдата, зарезанного палестинцем.

Игрок появляется на поле перед началом матча по крикету Англия - Новая Зеландия в Бирмингеме.

Игрок появляется на поле перед началом матча по крикету Англия - Новая Зеландия в Бирмингеме.