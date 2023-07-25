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8 сентября 2023 6:44

Картинки дня: 8 сентября 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Сборная России по футболу перед началом товарищеской игры против команды Египта.

Сборная России по футболу перед началом товарищеской игры против команды Египта.

Эпизод матча Литва - Словения на Кубке мира по баскетболу в Маниле.

Эпизод матча Литва - Словения на Кубке мира по баскетболу в Маниле.

Бассейн с прозрачной чашой в Лондоне не пустеет в жаркий день.

Бассейн с прозрачной чашой в Лондоне не пустеет в жаркий день.

Разрушенный последствиями мощных ливней мост в центральной Греции.

Разрушенный последствиями мощных ливней мост в центральной Греции.

Япония успешно запустила к луне модуль SLIM.

Япония успешно запустила к луне модуль SLIM.

Даниил Медведев после победы в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

Даниил Медведев после победы в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

Члены группы "Роллинг Стоунз" Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд на презентации нового альбома коллектива.

Члены группы "Роллинг Стоунз" Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд на презентации нового альбома коллектива.