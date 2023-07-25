Картинки дня: 8 сентября 2023 года, пятница

Сборная России по футболу перед началом товарищеской игры против команды Египта.
Эпизод матча Литва - Словения на Кубке мира по баскетболу в Маниле.
Бассейн с прозрачной чашой в Лондоне не пустеет в жаркий день.
Разрушенный последствиями мощных ливней мост в центральной Греции.
Япония успешно запустила к луне модуль SLIM.
Даниил Медведев после победы в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
Члены группы "Роллинг Стоунз" Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд на презентации нового альбома коллектива.