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11 сентября 2023 8:28

Картинки дня: 11 сентября 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Начался визит президента США Джо Байдена во Вьетнам

Начался визит президента США Джо Байдена во Вьетнам

Гавайский вулкан Килауэа начал извержение третий раз за год

Гавайский вулкан Килауэа начал извержение третий раз за год

Неделя моды сезона весна-лето 2024 открылась в Нью-Йорке

Неделя моды сезона весна-лето 2024 открылась в Нью-Йорке

Россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу

Россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу

11 сентября - 50-я годовщина военного переворота в Чили

11 сентября - 50-я годовщина военного переворота в Чили

В России проходит подсчет голосов по результатам Единого дня голосования

В России проходит подсчет голосов по результатам Единого дня голосования

Восточный экономический форум - 2023 начал свою работу во Владивостоке

Восточный экономический форум - 2023 начал свою работу во Владивостоке

В Греции эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

В Греции эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

Число жертв произошедшего в Марокко землетрясения превысило уже две тысячи

Число жертв произошедшего в Марокко землетрясения превысило уже две тысячи