Картинки дня: 11 сентября 2023 года, понедельник

Начался визит президента США Джо Байдена во Вьетнам
Гавайский вулкан Килауэа начал извержение третий раз за год
Неделя моды сезона весна-лето 2024 открылась в Нью-Йорке
Россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу
11 сентября - 50-я годовщина военного переворота в Чили
В России проходит подсчет голосов по результатам Единого дня голосования
Восточный экономический форум - 2023 начал свою работу во Владивостоке
В Греции эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов
Число жертв произошедшего в Марокко землетрясения превысило уже две тысячи