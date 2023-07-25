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12 сентября 2023 10:30

Картинки дня: 12 сентября 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Неделя моды сезона весна-лето 2024 проходит в Нью-Йорке

Неделя моды сезона весна-лето 2024 проходит в Нью-Йорке

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Шторм "Даниэль" обрушился на Ливию

Шторм "Даниэль" обрушился на Ливию

100-летний юбилей пилотажной группы Aeronautica Militare отмечают в Италии

100-летний юбилей пилотажной группы Aeronautica Militare отмечают в Италии

Началась рабочая поездка президента Владимира Путина в Приморский край

Началась рабочая поездка президента Владимира Путина в Приморский край

Последствия сильного землетрясения в Марокко

Последствия сильного землетрясения в Марокко

Американский спелеолог Марк Дики, застрявший на глубине более 1000 метров в пещере Морка в Турции, спасен

Американский спелеолог Марк Дики, застрявший на глубине более 1000 метров в пещере Морка в Турции, спасен

Памятные акции прошли в США в 22-ю годовщину терактов 11 сентября

Памятные акции прошли в США в 22-ю годовщину терактов 11 сентября

Самолет Airbus A320 летевший из Сочи в Омск совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет

Самолет Airbus A320 летевший из Сочи в Омск совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет