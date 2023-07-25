Картинки дня: 12 сентября 2023 года, вторник

Неделя моды сезона весна-лето 2024 проходит в Нью-Йорке
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию
Шторм "Даниэль" обрушился на Ливию
100-летний юбилей пилотажной группы Aeronautica Militare отмечают в Италии
Началась рабочая поездка президента Владимира Путина в Приморский край
Последствия сильного землетрясения в Марокко
Американский спелеолог Марк Дики, застрявший на глубине более 1000 метров в пещере Морка в Турции, спасен
Памятные акции прошли в США в 22-ю годовщину терактов 11 сентября
Самолет Airbus A320 летевший из Сочи в Омск совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет