Картинки дня: 13 сентября 2023 года, среда

Около двухсот человек эвакуированы из жилого комплекса в чилийском Винья-дель-Маре из-за угрозы оползня
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный"
Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке
Франко-швейцарский художник Saype создал новую биокартину "Все мы" перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила тюрьму Хай-Даун в Лондоне
Последствия проливных дождей в американском штате Массачусетс
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой
В результате землетрясения в Марокко погибли более 2800 человек
Крестный ход в день перенесения Александра Невского в Санкт-Петербурге