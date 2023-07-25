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13 сентября 2023 8:39

Картинки дня: 13 сентября 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Около двухсот человек эвакуированы из жилого комплекса в чилийском Винья-дель-Маре из-за угрозы оползня

Около двухсот человек эвакуированы из жилого комплекса в чилийском Винья-дель-Маре из-за угрозы оползня

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный"

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный"

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Франко-швейцарский художник Saype создал новую биокартину "Все мы" перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве

Франко-швейцарский художник Saype создал новую биокартину "Все мы" перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила тюрьму Хай-Даун в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила тюрьму Хай-Даун в Лондоне

Последствия проливных дождей в американском штате Массачусетс

Последствия проливных дождей в американском штате Массачусетс

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского Новосибирской области из-за проблем с гидросистемой

В результате землетрясения в Марокко погибли более 2800 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли более 2800 человек

Крестный ход в день перенесения Александра Невского в Санкт-Петербурге

Крестный ход в день перенесения Александра Невского в Санкт-Петербурге