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14 сентября 2023 9:38

Картинки дня: 14 сентября 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Федерика Гарсия на премьере фильма "Память" на международном кинофестивале в Торонто

Федерика Гарсия на премьере фильма "Память" на международном кинофестивале в Торонто

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане

Во Владивостоке продолжается пляжный сезон

Во Владивостоке продолжается пляжный сезон

В столице Бангладеш загорелся рынок. Пламя очень быстро уничтожило более 100 магазинов

В столице Бангладеш загорелся рынок. Пламя очень быстро уничтожило более 100 магазинов

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный

На итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Вчера туда прибыли около 6 тысяч нелегалов

На итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Вчера туда прибыли около 6 тысяч нелегалов

В Ливии число погибших в результате наводнений и ливней превысило 8000 человек

В Ливии число погибших в результате наводнений и ливней превысило 8000 человек

Британский король Карл III отправился с визитом в Шотландию

Британский король Карл III отправился с визитом в Шотландию