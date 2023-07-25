Картинки дня: 14 сентября 2023 года, четверг

Федерика Гарсия на премьере фильма "Память" на международном кинофестивале в Торонто
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане
Во Владивостоке продолжается пляжный сезон
В столице Бангладеш загорелся рынок. Пламя очень быстро уничтожило более 100 магазинов
Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке
Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный
На итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Вчера туда прибыли около 6 тысяч нелегалов
В Ливии число погибших в результате наводнений и ливней превысило 8000 человек
Британский король Карл III отправился с визитом в Шотландию