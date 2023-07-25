Картинки дня: 15 сентября 2023 года, пятница

Конкурс собак британских парламентариев "Вестминстерская собака года" прошел в Лондоне
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре
Сильный ливень в южноафриканском Кейптауне
На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили начальную школу Мадли в Херефорде
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил органическую ферму в Бремене
Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке
Акция протеста во Франкфурте по случаю 15-й годовщины банкротства банка Lehman Brothers
Памятная церемония в 73-ю годовщину Инчхонской десантной операции в Южной Корее