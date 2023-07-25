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15 сентября 2023 10:17

Картинки дня: 15 сентября 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Конкурс собак британских парламентариев "Вестминстерская собака года" прошел в Лондоне

Конкурс собак британских парламентариев "Вестминстерская собака года" прошел в Лондоне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

Сильный ливень в южноафриканском Кейптауне

Сильный ливень в южноафриканском Кейптауне

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили начальную школу Мадли в Херефорде

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили начальную школу Мадли в Херефорде

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил органическую ферму в Бремене

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил органическую ферму в Бремене

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Неделя моды продолжает свою работу в Нью-Йорке

Акция протеста во Франкфурте по случаю 15-й годовщины банкротства банка Lehman Brothers

Акция протеста во Франкфурте по случаю 15-й годовщины банкротства банка Lehman Brothers

Памятная церемония в 73-ю годовщину Инчхонской десантной операции в Южной Корее

Памятная церемония в 73-ю годовщину Инчхонской десантной операции в Южной Корее