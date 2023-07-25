Картинки дня: 16 сентября 2023 года, суббота

Космический корабль "Союз МС-24" стартует к Международной космической станции (МКС) со стартовой площадки космодрома Байконур
Последствия наводнения в Дерне, Ливия
Северокорейский Ким смотрит на военные самолеты и ракеты под Владивостоком
Дроны создают трехмерный дисплей перед зданием Штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, привлекая внимание к тропическим лесам Амазонки и изменению климата в Нью-Йорке
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает с речью в Вашингтоне
Гран-при Сингапура
Мигранты на Лампедузе, Италия
Оленей видно сквозь ранний утренний туман в Ричмонд-парке, Лондон
Контрабандист помогает семье мигрантов из Гондураса добраться до Игл-Пасс, штат Техас