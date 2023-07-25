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16 сентября 2023 6:01

Картинки дня: 16 сентября 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Космический корабль "Союз МС-24" стартует к Международной космической станции (МКС) со стартовой площадки космодрома Байконур

Космический корабль "Союз МС-24" стартует к Международной космической станции (МКС) со стартовой площадки космодрома Байконур

Последствия наводнения в Дерне, Ливия

Последствия наводнения в Дерне, Ливия

Северокорейский Ким смотрит на военные самолеты и ракеты под Владивостоком

Северокорейский Ким смотрит на военные самолеты и ракеты под Владивостоком

Дроны создают трехмерный дисплей перед зданием Штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, привлекая внимание к тропическим лесам Амазонки и изменению климата в Нью-Йорке

Дроны создают трехмерный дисплей перед зданием Штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, привлекая внимание к тропическим лесам Амазонки и изменению климата в Нью-Йорке

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает с речью в Вашингтоне

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает с речью в Вашингтоне

Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура

Мигранты на Лампедузе, Италия

Мигранты на Лампедузе, Италия

Оленей видно сквозь ранний утренний туман в Ричмонд-парке, Лондон

Оленей видно сквозь ранний утренний туман в Ричмонд-парке, Лондон

Контрабандист помогает семье мигрантов из Гондураса добраться до Игл-Пасс, штат Техас

Контрабандист помогает семье мигрантов из Гондураса добраться до Игл-Пасс, штат Техас