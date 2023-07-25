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21 сентября 2023 9:16

Картинки дня: 21 сентября 2023 года, четверг

Актриса Шарлотта Генсбур спешит на официальный ужин в честь короля Великобритании Чарльза и королевы Камиллы в Версальский замок.

Актриса Шарлотта Генсбур спешит на официальный ужин в честь короля Великобритании Чарльза и королевы Камиллы в Версальский замок.

В азербайджанском городе Евлах проходят переговоры между представителями Азербайджана и этнических армян из Нагорного Карабаха.

В азербайджанском городе Евлах проходят переговоры между представителями Азербайджана и этнических армян из Нагорного Карабаха.

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма прибыли в Китай с официальным визитом.

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма прибыли в Китай с официальным визитом.

Массовая демонстрация перед зданием парламента Греции в Афинах против запланированных правительством трудовых реформ.

Массовая демонстрация перед зданием парламента Греции в Афинах против запланированных правительством трудовых реформ.

Сикх готовится к омовению в священном пруду Сароваре у Золотого храма в Амритсаре, в северном штате Пенджаб, Индия.

Сикх готовится к омовению в священном пруду Сароваре у Золотого храма в Амритсаре, в северном штате Пенджаб, Индия.

В Южной Суматре (Индонезия) полиция тушит лесные пожары.

В Южной Суматре (Индонезия) полиция тушит лесные пожары.

Полицейский стреляет слезоточивым газом в протестующих против высоких тарифов на электроэнергию недалеко от Кейптауна, Южная Африка.

Полицейский стреляет слезоточивым газом в протестующих против высоких тарифов на электроэнергию недалеко от Кейптауна, Южная Африка.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит Макрон, король Великобритании Чарльз и королева Камилла прибыли на официальный ужин в Версальский замок.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит Макрон, король Великобритании Чарльз и королева Камилла прибыли на официальный ужин в Версальский замок.

Футбол Футбол - Лига чемпионов - Группа C. Жозе Фонте из "Браги" в поединке с Хуаном Жезусом и Лео Остигардом из "Наполи".

Футбол Футбол - Лига чемпионов - Группа C. Жозе Фонте из "Браги" в поединке с Хуаном Жезусом и Лео Остигардом из "Наполи".