Картинки дня: 21 сентября 2023 года, четверг

Актриса Шарлотта Генсбур спешит на официальный ужин в честь короля Великобритании Чарльза и королевы Камиллы в Версальский замок.
В азербайджанском городе Евлах проходят переговоры между представителями Азербайджана и этнических армян из Нагорного Карабаха.
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма прибыли в Китай с официальным визитом.
Массовая демонстрация перед зданием парламента Греции в Афинах против запланированных правительством трудовых реформ.
Сикх готовится к омовению в священном пруду Сароваре у Золотого храма в Амритсаре, в северном штате Пенджаб, Индия.
В Южной Суматре (Индонезия) полиция тушит лесные пожары.
Полицейский стреляет слезоточивым газом в протестующих против высоких тарифов на электроэнергию недалеко от Кейптауна, Южная Африка.
Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит Макрон, король Великобритании Чарльз и королева Камилла прибыли на официальный ужин в Версальский замок.
Футбол Футбол - Лига чемпионов - Группа C. Жозе Фонте из "Браги" в поединке с Хуаном Жезусом и Лео Остигардом из "Наполи".