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23 сентября 2023 8:20

Картинки дня: 23 сентября 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
В Ереване не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

В Ереване не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Пилот команды "Альпин" Пьер Гасли попал в аварию на квалификации Гран-при Японии "Формулы-1"

Пилот команды "Альпин" Пьер Гасли попал в аварию на квалификации Гран-при Японии "Формулы-1"

Наводнение в результате проливных дождей в Дакке

Наводнение в результате проливных дождей в Дакке

Показ Gucci на Неделе моды в Милане

Показ Gucci на Неделе моды в Милане

Продолжается визит короля и королевы Великобритании во Францию

Продолжается визит короля и королевы Великобритании во Францию

Очередной наплыв мигрантов замечен на границе между США и Мексикой

Очередной наплыв мигрантов замечен на границе между США и Мексикой

Сильная жара накрыла большую часть Бразилии. Необычно высокая для этого времени года температура воздуха зафиксирована на юго-востоке в центре и западных регионах страны

Сильная жара накрыла большую часть Бразилии. Необычно высокая для этого времени года температура воздуха зафиксирована на юго-востоке в центре и западных регионах страны

Сёрфинг в Испании

Сёрфинг в Испании

Военный парад по случаю 43-й годовщины начала ирано-иракской войны в Тегеране

Военный парад по случаю 43-й годовщины начала ирано-иракской войны в Тегеране