Картинки дня: 23 сентября 2023 года, суббота

В Ереване не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
Пилот команды "Альпин" Пьер Гасли попал в аварию на квалификации Гран-при Японии "Формулы-1"
Наводнение в результате проливных дождей в Дакке
Показ Gucci на Неделе моды в Милане
Продолжается визит короля и королевы Великобритании во Францию
Очередной наплыв мигрантов замечен на границе между США и Мексикой
Сильная жара накрыла большую часть Бразилии. Необычно высокая для этого времени года температура воздуха зафиксирована на юго-востоке в центре и западных регионах страны
Сёрфинг в Испании
Военный парад по случаю 43-й годовщины начала ирано-иракской войны в Тегеране