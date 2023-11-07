Картинки дня: 29 мая 2026 года, пятница

В Сеуле роботы приняли участие в модном показе в качестве моделей
Премьера фильма "История игрушек 5" в Лондоне
Уганда закрыла свои границы с Демократической республикой Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола
Зритель Открытого чемпионата Франции по теннису охлаждается в жаркий вечер на трибунах
Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче 0:1
У Белого дома в Вашингтоне устанавливают сцену для боев мастеров смешанных единоборств
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