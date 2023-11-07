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29 мая 2026 6:36

Картинки дня: 29 мая 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Сеуле роботы приняли участие в модном показе в качестве моделей

В Сеуле роботы приняли участие в модном показе в качестве моделей

Премьера фильма "История игрушек 5" в Лондоне

Премьера фильма "История игрушек 5" в Лондоне

Уганда закрыла свои границы с Демократической республикой Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола

Уганда закрыла свои границы с Демократической республикой Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола

Зритель Открытого чемпионата Франции по теннису охлаждается в жаркий вечер на трибунах

Зритель Открытого чемпионата Франции по теннису охлаждается в жаркий вечер на трибунах

Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче 0:1

Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче 0:1

У Белого дома в Вашингтоне устанавливают сцену для боев мастеров смешанных единоборств

У Белого дома в Вашингтоне устанавливают сцену для боев мастеров смешанных единоборств

Беспилотник на параде в честь Дня Республики в Ереване

Беспилотник на параде в честь Дня Республики в Ереване