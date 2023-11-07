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30 мая 2026 10:36

Картинки дня: 30 мая 2026 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Фестиваль света "Сияние мира" в преддверии Дня рождения Будды в Джакарте

Фестиваль света "Сияние мира" в преддверии Дня рождения Будды в Джакарте

Гроза над Миланом

Гроза над Миланом

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на километр над кратером

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на километр над кратером

Будапешт накануне финального матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жерменом"

Будапешт накануне финального матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жерменом"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"

В Испании установилась жаркая погода

В Испании установилась жаркая погода

В Астане прошел саммит Высшего Евразийского экономического совета. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин подвел итоги саммита и рассказал о результатах своего визита в Казахстан

В Астане прошел саммит Высшего Евразийского экономического совета. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин подвел итоги саммита и рассказал о результатах своего визита в Казахстан

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил завод, производящий кухонную технику Thermomix

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил завод, производящий кухонную технику Thermomix