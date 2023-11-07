Картинки дня: 30 мая 2026 года, суббота

Фестиваль света "Сияние мира" в преддверии Дня рождения Будды в Джакарте
Гроза над Миланом
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на километр над кратером
Будапешт накануне финального матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жерменом"
Мирра Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"
В Испании установилась жаркая погода
В Астане прошел саммит Высшего Евразийского экономического совета. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин подвел итоги саммита и рассказал о результатах своего визита в Казахстан
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил завод, производящий кухонную технику Thermomix