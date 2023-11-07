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31 мая 2026 9:46

Картинки дня: 31 мая 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Фестиваль холодного свекольного супа Vilnius Pink Soup Fest в Вильнюсе

Фестиваль холодного свекольного супа Vilnius Pink Soup Fest в Вильнюсе

Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний во Флориде

Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний во Флориде

Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне

Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона болельщиков ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона болельщиков ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

Италию накрыла беспрецедентная волна жары

Италию накрыла беспрецедентная волна жары

В Сирии объявлена тревога в районах, расположенных вдоль реки Евфрат. В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксирован резкий подъем уровня воды, который уже привел к подтоплению населенных пунктов

В Сирии объявлена тревога в районах, расположенных вдоль реки Евфрат. В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксирован резкий подъем уровня воды, который уже привел к подтоплению населенных пунктов

В Нью-Джерси продолжаются массовые протесты из-за голодовки мигрантов в тюрьме ICE

В Нью-Джерси продолжаются массовые протесты из-за голодовки мигрантов в тюрьме ICE