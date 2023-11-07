Картинки дня: 31 мая 2026 года, воскресенье

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Фестиваль холодного свекольного супа Vilnius Pink Soup Fest в Вильнюсе
Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний во Флориде
Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона болельщиков ПСЖ после победы в Лиге чемпионов
Италию накрыла беспрецедентная волна жары
В Сирии объявлена тревога в районах, расположенных вдоль реки Евфрат. В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксирован резкий подъем уровня воды, который уже привел к подтоплению населенных пунктов
В Нью-Джерси продолжаются массовые протесты из-за голодовки мигрантов в тюрьме ICE