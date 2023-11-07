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2 июня 2026 13:16

Картинки дня: 2 июня 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Над Коломной восходит полная луна

Над Коломной восходит полная луна

Суда, скопившиеся в Ормузском проливе.

Суда, скопившиеся в Ормузском проливе.

Протесты против карантинного плана США по борьбе с Эболой в Кении.

Протесты против карантинного плана США по борьбе с Эболой в Кении.

Во время Парада в честь Дня Израиля в Нью-Йорке.

Во время Парада в честь Дня Израиля в Нью-Йорке.

Индийский фермер на рисовом поле в штате Кашмир.

Индийский фермер на рисовом поле в штате Кашмир.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Центральную школу подготовки кадров в Пхеньяне.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Центральную школу подготовки кадров в Пхеньяне.

Мадридские волонтеры проходят подготовку первой помощи пострадавшим к визиту папы Льва XIV.

Мадридские волонтеры проходят подготовку первой помощи пострадавшим к визиту папы Льва XIV.

Робот-собака охраняет торжественное открытие международного центра трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Робот-собака охраняет торжественное открытие международного центра трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Японка Наоми Осака вышла на корт в необычном костюме на чемпионате Ролан Гаррос.

Японка Наоми Осака вышла на корт в необычном костюме на чемпионате Ролан Гаррос.