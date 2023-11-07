Картинки дня: 2 июня 2026 года, вторник

Над Коломной восходит полная луна
Суда, скопившиеся в Ормузском проливе.
Протесты против карантинного плана США по борьбе с Эболой в Кении.
Во время Парада в честь Дня Израиля в Нью-Йорке.
Индийский фермер на рисовом поле в штате Кашмир.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Центральную школу подготовки кадров в Пхеньяне.
Мадридские волонтеры проходят подготовку первой помощи пострадавшим к визиту папы Льва XIV.
Робот-собака охраняет торжественное открытие международного центра трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
Японка Наоми Осака вышла на корт в необычном костюме на чемпионате Ролан Гаррос.