Картинки дня: 3 июня 2026 года, среда

Празднование Дня Республики в Италии
Полная Луна над Москвой
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира "Ролан Гаррос"
Международный вещательный центр чемпионата мира по футболу 2026 года открылся в Далласе
Акция ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию в Иерусалиме
На Японию обрушился тропический шторм "Чанми"
В северной столице начал работу Петербургский Международный экономический форум
Израиль и Ливан продолжают взаимные атаки после нарушения режима прекращения огня