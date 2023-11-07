Картинки дня: 5 июня 2026 года, пятница

Мадонна устроила неожиданный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, посвятив выступление своему будущему альбому Confessions II. Шоу длилось всего 15 минут
Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира "Ролан Гаррос"
Король Великобритании Карл III посетил артиллерийский полк гуркхов в британском Ларкхилле
В Тиране прошла акция против строительства курорта Джареда Кушнера
Встреча президента Владимира Путина и руководителей международных информагентств
Митинг в в поддержку верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Тегеране
Несколько человек пострадали при подломе шасси Boeing 787 во Франкфурте
37-я годовщина подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Гонконге