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5 июня 2026 8:54

Картинки дня: 5 июня 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Мадонна устроила неожиданный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, посвятив выступление своему будущему альбому Confessions II. Шоу длилось всего 15 минут

Мадонна устроила неожиданный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, посвятив выступление своему будущему альбому Confessions II. Шоу длилось всего 15 минут

Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Король Великобритании Карл III посетил артиллерийский полк гуркхов в британском Ларкхилле

Король Великобритании Карл III посетил артиллерийский полк гуркхов в британском Ларкхилле

В Тиране прошла акция против строительства курорта Джареда Кушнера

В Тиране прошла акция против строительства курорта Джареда Кушнера

Встреча президента Владимира Путина и руководителей международных информагентств

Встреча президента Владимира Путина и руководителей международных информагентств

Митинг в в поддержку верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Тегеране

Митинг в в поддержку верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Тегеране

Несколько человек пострадали при подломе шасси Boeing 787 во Франкфурте

Несколько человек пострадали при подломе шасси Boeing 787 во Франкфурте

37-я годовщина подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Гонконге

37-я годовщина подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Гонконге