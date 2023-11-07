Картинки дня: 9 июня 2026 года, вторник

В зоопарках Пакистана из-за жаркой погоды животным приносят в вольеры лед
Иран нанес ракетные удары по Израилю и Палестине
Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 36 человек
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил завод по производству шин Goodyear во французском Амьене
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР
Торговые суда встали на якорь в Ормузском проливе из-за ударов между Израилем и Ираном
Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию
Президент США Дональд Трамп посетил 3-й матч финала плей-офф НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс"