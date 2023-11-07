Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
9 июня 2026 10:12

Картинки дня: 9 июня 2026 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В зоопарках Пакистана из-за жаркой погоды животным приносят в вольеры лед

В зоопарках Пакистана из-за жаркой погоды животным приносят в вольеры лед

Иран нанес ракетные удары по Израилю и Палестине

Иран нанес ракетные удары по Израилю и Палестине

Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 36 человек

Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 36 человек

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил завод по производству шин Goodyear во французском Амьене

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил завод по производству шин Goodyear во французском Амьене

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР

Торговые суда встали на якорь в Ормузском проливе из-за ударов между Израилем и Ираном

Торговые суда встали на якорь в Ормузском проливе из-за ударов между Израилем и Ираном

Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

Президент США Дональд Трамп посетил 3-й матч финала плей-офф НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс"

Президент США Дональд Трамп посетил 3-й матч финала плей-офф НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс"