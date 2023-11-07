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10 июня 2026 9:38

Картинки дня: 10 июня 2026 года, среда

REUTERS
REUTERS
В Кении применили слезоточивый газ на протестах против центра для больных лихорадкой Эбола

В Кении применили слезоточивый газ на протестах против центра для больных лихорадкой Эбола

Король Великобритании Карл III вручил новые знамена Гренадерской гвардии в Букингемском дворце

Король Великобритании Карл III вручил новые знамена Гренадерской гвардии в Букингемском дворце

Тигр спасается от жары в зоопарке Нью-Дели

Тигр спасается от жары в зоопарке Нью-Дели

В NASA официально объявили имена четырех астронавтов, которые составят экипаж намеченной на конец следующего года миссии «Артемида-3»

В NASA официально объявили имена четырех астронавтов, которые составят экипаж намеченной на конец следующего года миссии «Артемида-3»

Последствия мощного землетрясения на Филиппинах

Последствия мощного землетрясения на Филиппинах

Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

Аномальная жара накрыла Индию

Аномальная жара накрыла Индию

В японском городе Уцуномия закрыли почти сто школ из-за агрессивного медведя, который впервые забрел в густонаселенный муниципалитет и уже несколько дней пугает жителей, разгуливая по улицам и жилым кварталам

В японском городе Уцуномия закрыли почти сто школ из-за агрессивного медведя, который впервые забрел в густонаселенный муниципалитет и уже несколько дней пугает жителей, разгуливая по улицам и жилым кварталам