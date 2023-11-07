Картинки дня: 10 июня 2026 года, среда

В Кении применили слезоточивый газ на протестах против центра для больных лихорадкой Эбола
Король Великобритании Карл III вручил новые знамена Гренадерской гвардии в Букингемском дворце
Тигр спасается от жары в зоопарке Нью-Дели
В NASA официально объявили имена четырех астронавтов, которые составят экипаж намеченной на конец следующего года миссии «Артемида-3»
Последствия мощного землетрясения на Филиппинах
Продолжается визит Папы Римского Льва XIV в Испанию
Аномальная жара накрыла Индию
В японском городе Уцуномия закрыли почти сто школ из-за агрессивного медведя, который впервые забрел в густонаселенный муниципалитет и уже несколько дней пугает жителей, разгуливая по улицам и жилым кварталам