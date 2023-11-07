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11 июня 2026 10:39

Картинки дня: 11 июня 2026 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Мексика накануне открытия ЧМ-2026 по футболу

Мексика накануне открытия ЧМ-2026 по футболу

Туристический сезон открылся на Охридском озере в Северной Македонии

Туристический сезон открылся на Охридском озере в Северной Македонии

В Албании уже десять дней продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

В Албании уже десять дней продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

В Белфасте продолжаются антимигрантские протесты

В Белфасте продолжаются антимигрантские протесты

Тропический шторм "Кристина" обрушился на Сальвадор

Тропический шторм "Кристина" обрушился на Сальвадор

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» пострадало от удара украинского беспилотника

Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» пострадало от удара украинского беспилотника

Международный военно-морской салон "Флот-2026" открылся в Кронштадте

Международный военно-морской салон "Флот-2026" открылся в Кронштадте

Венгрия переживает самую большую засуху с 1901 года

Венгрия переживает самую большую засуху с 1901 года