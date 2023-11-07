Картинки дня: 11 июня 2026 года, четверг

Мексика накануне открытия ЧМ-2026 по футболу
Туристический сезон открылся на Охридском озере в Северной Македонии
В Албании уже десять дней продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера
В Белфасте продолжаются антимигрантские протесты
Тропический шторм "Кристина" обрушился на Сальвадор
Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» пострадало от удара украинского беспилотника
Международный военно-морской салон "Флот-2026" открылся в Кронштадте
Венгрия переживает самую большую засуху с 1901 года