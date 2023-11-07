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12 июня 2026 8:57

Картинки дня: 12 июня 2026 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Чемпионат мира по футболу стартовал в Мехико

Чемпионат мира по футболу стартовал в Мехико

В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

Визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

Визит Папы Римского Льва XIV в Испанию

На Словению обрушились сильные ливни и шквальные ветры

На Словению обрушились сильные ливни и шквальные ветры

Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане

Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане

Усиление мер безопасности на швейцарско-французской границе в преддверии саммита G7

Усиление мер безопасности на швейцарско-французской границе в преддверии саммита G7

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 635

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 635

Венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране, переживает резкое обмеление из-за продолжительной засухи и снижения количества осадков

Венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране, переживает резкое обмеление из-за продолжительной засухи и снижения количества осадков