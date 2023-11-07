Картинки дня: 12 июня 2026 года, пятница

Чемпионат мира по футболу стартовал в Мехико
В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера
Визит Папы Римского Льва XIV в Испанию
На Словению обрушились сильные ливни и шквальные ветры
Тысячи человек попали в больницы и несколько сотен скончалось в результате жары в Пакистане
Усиление мер безопасности на швейцарско-французской границе в преддверии саммита G7
Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 635
Венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране, переживает резкое обмеление из-за продолжительной засухи и снижения количества осадков