Картинки дня: 13 июня 2026 года, суббота

Дэвид Бекхэм получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"
Похороны вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт в Париже
Папа Римский Лев XIV, завершающий апостольский визит в Испанию, из-за поломки своего самолета возвращается с Тенерифе на борту, предоставленном королем Испании
Кэти Перри выступила на церемонии открытия в преддверии матча первого тура ЧМ-2026 между командами США и Парагвая
Радуга над Вашингтоном
В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера
Пляж в секторе Газа
В Кремле прошло вручение государственных наград и премий