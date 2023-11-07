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13 июня 2026 10:57

Картинки дня: 13 июня 2026 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Дэвид Бекхэм получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

Дэвид Бекхэм получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

Похороны вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт в Париже

Похороны вдовы бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт в Париже

Папа Римский Лев XIV, завершающий апостольский визит в Испанию, из-за поломки своего самолета возвращается с Тенерифе на борту, предоставленном королем Испании

Папа Римский Лев XIV, завершающий апостольский визит в Испанию, из-за поломки своего самолета возвращается с Тенерифе на борту, предоставленном королем Испании

Кэти Перри выступила на церемонии открытия в преддверии матча первого тура ЧМ-2026 между командами США и Парагвая

Кэти Перри выступила на церемонии открытия в преддверии матча первого тура ЧМ-2026 между командами США и Парагвая

Радуга над Вашингтоном

Радуга над Вашингтоном

В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

В Албании продолжаются протесты из-за курортного проекта Джареда Кушнера

Пляж в секторе Газа

Пляж в секторе Газа

В Кремле прошло вручение государственных наград и премий

В Кремле прошло вручение государственных наград и премий