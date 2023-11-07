Картинки дня: 14 июня 2026 года, воскресенье

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1
Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи
Парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне
В ночь на 15 июня в Вашингтоне пройдёт крупнейший в истории UFC турнир – Freedom 250. Он знаменателен тем, что бои состоятся на лужайке у Белого дома
Церемония принятия американских истребителей F-35 на вооружение польской армии в Ласке
Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в субботу днем в Риме под лозунгом о выдворении мигрантов
Нью-Йорк затопило из-за сильных ливней