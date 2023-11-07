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14 июня 2026 9:12

Картинки дня: 14 июня 2026 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1

Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи

В Таиланде объявлен 15-дневный траур в связи со смертью принцессы Пхатчары Киттияпхи

Парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне

Парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне

В ночь на 15 июня в Вашингтоне пройдёт крупнейший в истории UFC турнир – Freedom 250. Он знаменателен тем, что бои состоятся на лужайке у Белого дома

В ночь на 15 июня в Вашингтоне пройдёт крупнейший в истории UFC турнир – Freedom 250. Он знаменателен тем, что бои состоятся на лужайке у Белого дома

Церемония принятия американских истребителей F-35 на вооружение польской армии в Ласке

Церемония принятия американских истребителей F-35 на вооружение польской армии в Ласке

Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в субботу днем в Риме под лозунгом о выдворении мигрантов

Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в субботу днем в Риме под лозунгом о выдворении мигрантов

Нью-Йорк затопило из-за сильных ливней

Нью-Йорк затопило из-за сильных ливней